Baraccopoli esterno Cara. Appello Marasco “Chi deve e non vigila su tutto questo?”

dopo giorno nuove costruzioni, con la complicità dei responsabili da individuare. Quest’area è diventata un’autostrada dell’illegalità, chi entra e chi esce, chi acquista e chi vende, di tutto di più“.

, 4 febbraio 2020. “Altro che smantellamento. Continuano giorno

E’ quanto evidenzia il presidente dell’Ente Civilis di Manfredonia,Giuseppe Marasco, in merito alla situazione attuale della baraccopoli presente all’esterno del Cara. Come risaputo, nella notte c’è stato un nuovo incendio nell’area.

IMMAGINI IN ALLEGATO

IMMAGIN

“Qui vengono cannibalizzate autovetture, poi ci sono mezzi circolanti in spregio a ogni norma per la circolazione stradale. Poi gli Ispettori delle Agenzia delle Entrate di Foggia si sono accaniti contro associazioni varie di Capitanata commettendo gravi reati per il quale sono stati querelati. Questa sarebbe giustizia, questo è il modo civile e democratico di vivere quotidiano? Io personalmente rispetto ed aiuto tutti quei immigrati che lavorano con dignità, sacrifici e rispetto del nostro territorio e nostre leggi e regolamenti, sono contrario invece a tutti gli extracomunitari delinquenti, ubriaconi, stupratori e ladri. Chi deve e non vigila su tutto questo? Sig. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, Sig. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Sig. PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, Sig. PRESIDENTE DEL SENATO, Sig. MINISTRO DELL’INTERNO, Sig. PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA, Sig. PREFETTO E QUESTORE DI FOGGIA, vogliamo delle spiegazioni in merito, chiedo udienza personale per essere ascoltato anche in merito al comportamento amministrativo della Città di Manfredonia, Comune sciolto per mafia, in attesa ringrazio. Giuseppe Marasco”.