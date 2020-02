Blitz nei cantieri edili del Gargano, da Manfredonia a Mattinata: 12 irregolari, sanzioni penali

, 04 febbraio 2020. Attività di vigilanza condotta dall’Ispettorato del lavoro di Foggia nel periodo 13/29 gennaio 2020. In particolare, sono stati effettuati 8 accessi ispettivi presso cantieri edili nei Comuni di Vieste, Vico del Gargano, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico, Mattinata e Manfredonia.

Sono stati adottati due provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, in applicazione della normativa vigente, e comminata conseguente sanzione pari ad €. 4.000,00. Sono state contestate 4 violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale, con conseguente sanzione pari ad €. 7.200,00. Sono state, inoltre, riscontrate 11 violazioni in materia di sicurezza, con conseguenti sanzioni penali per un importo pari ad €. 32.661,00.