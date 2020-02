Capojale. Pesca a strascico, sequestri e denunce della Capitaneria di Porto

Manfredonia, 04 febbraio 2020. Operazione “Capojale” della Guardia Costiera nei Compartimenti marittimi di Bari, Molfetta, Barletta e Manfredonia, coordinati dal 6° Centro di Controllo Area pesca della Direzione Marittima di Bari, per un’attività di contrasto alla pesca a strascico esercitata in tempi e zone vietati. Attualmente è infatti in vigore da Manfredonia a Bari l’interruzione obbligatoria di tale attività per il fermo pesca biologico.

Le operazioni in mare, con il supporto dall’alto di un elicottero del Nucleo Aereo della Guardia Costiera di Catania, hanno permesso di localizzare ed intercettare in mare pescherecci e unità da diporto intenti alla pesca a strascico abusiva, con conseguente sequestro del pescato e dell’attrezzo utilizzato (rete). Quasi una tonnellata il prodotto ittico complessivamente sottoposto a sequestro.