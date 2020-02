Contratto settore lapideo, dialogo proficuo ad Apricena

APRICENA. – Questa mattina si è tenuto nella sala consiliare del Comune di Apricena, convocato dal Sindaco Potenza, alla presenza del Sindaco di Poggio Imperiale Alfonso D’Aloisio e del Vice Sindaco di Lesina, Primiano di Mauro, l’incontro sul rinnovo del contratto integrativo provinciale del settore lapideo. Hanno partecipato al tavolo istituzionale i rappresentanti sindacali ed un nutrito gruppo di imprenditori del settore estrattivo di Apricena.

Le Amministrazioni Comunali hanno sollecitato affinché ” ad horas”, Confindustria convochi immediatamente il tavolo di confronto tra sindacati e aziende. È necessario GARANTIRE I DIRITTI DEI LAVORATORI e che bisogna in fretta abbassare i toni e disinnescare qualsiasi crisi sociale. Le Amministrazioni comunali hanno condiviso inoltre l’inopportunità di convocare consigli comunali che non hanno nessun compito in materia, che servirebbero solo ad alimentare speculazioni politiche, ma che in questo momento invece, serve solo dialogo tra le parti. I sindacati hanno apprezzato molto l’invito del Sindaco Potenza e la presenza degli imprenditori, chiedendo ad essi di velocizzare l’apertura del dialogo. Gli imprenditori presenti, hanno dichiarato la disponibilità immediata a sollecitare Confindustria a convocare nel minor tempo possibile il tavolo. Tutti gli intervenuti hanno dichiarato la volontà di garantire i diritti acquisiti dei lavoratori e condividere per il futuro, un percorso comune, al fine di programmare nell’interesse generale linee strategiche utili all’intero comparto.

Il Sindaco di Apricena, Antonio Potenza, ringrazia tutti per la disponibilità e sensibilità istituzionale mostrata. Unica nota dolente, l’assenza del delegato di confindustria, la cui non partecipazione è stata stigmatizzata dalle Amministrazioni, in quanto non rispettoso delle istituzioni.