In ricordo di Pietro Taricone, una vita spezzata da un lancio

Roma, 4 febbraio 2020. Avrebbe compiuto 45 anni oggi Pietro Taricone, personaggio televisivo e attore italiano, nato a Frosinone il 4 febbraio 1975.

Profilo – From wikipedia

Come risaputo, appassionato di paracadutismo, “la mattina del 28 giugno 2010, a seguito di una manovra errata o azzardata, Taricone è precipitato al suolo durante un lancio nei pressi dell’aviosuperficie Alvaro Leonardi di Terni. Ricoverato in condizioni critiche all’ospedale locale è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico, durato oltre nove ore, che tuttavia non è riuscito a salvargli la vita“.Pietro Taricone è morto poco dopo le 2:30 del 29 giugno 2010 presso l’ospedale Santa Maria di Terni a 35 anni.. Noto per avere partecipato nel 2000 alla prima edizione del reality show di Canale 5 , ha poi intrapreso la carriera di attore partecipando a numerose fiction film , tra cui