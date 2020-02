Incendio nella baraccopoli all’esterno del Cara: donna ferita con ustioni gravi

, 04 febbraio 2020. Vasto incendio nella notte nella ‘‘ sita all’esterno del C.A.R.A. (Centro Accoglienza per Residenti Asilo) di

Le fiamme si sono sprigionate verso le ore 1.30. Una donna risulta ferita con ustioni gravi. Da raccolta dati di StatoQuotidiano, due baracche sono state completamente distrutte dalle fiamme. Sul posto i Vigili del Fuoco del presidio del Cara, che hanno rinvenuto due bombole di GPL. Una terza è esplosa. Alla base dell’incendio stufe e cucine di fortuna. L’intervento è stato chiuso all’alba.

A fine novembre 2019 la tragedia in un casolare all’esterno del CARA

Solo lo scorso 24 novembre 2019, in un casolare all’esterno dell’area dove è situato il C.a.r.a., due extracomunitari, di un’età compresa tra i 35 e i 40 anni, di nazionalità camerunense e nigeriana, sono deceduti in seguito a una probabile inalazione continuata di monossido di carbonio. I due corpi furono ritrovati in uno stanzino appartenente ad un casolare abbandonato, a pochi metri dal Cara, quindi fuori la struttura. All’interno del casolare fu rinvenuta una brace ancora accesa.

