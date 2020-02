Manfredonia, caos anagrafe Piscitelli “A breve rinforzi da Vieste e Zapponeta”

“Stiamo elaborando una convenzione con il Comune di Vieste, avremo una persona che ci darà una mano. Stiamo parlando anche con il Comune di Zapponeta, per un: stiamo cercando di provvedere alla carenza di organico per l’ufficio anagrafe del nostro Ente”. E’ quanto ha detto a TeleBlu (intervista di Saverio Serlenga) il Commissario straordinario del Comune di Manfredonia,, in merito all’emergenza che sta interessando l’ufficio anagrafe dell’Ente sipontino

“Purtroppo in questi anni non si è mai pensato a un piano di assunzioni. Poi da quando sono arrivato io ho visto solo andare via del personale: quota 100, pensioni ordinarie, c’è un fuggi fuggi generale. C’è un piano di riequilibrio in atto, ci proviamo. Continuiamo a sforzarci per tappare tutte le falle che abbiamo trovato”, termina il dr. Piscitelli.