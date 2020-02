Manfredonia, inammissibile ricorso scioglimento del Comune

Il TAR del Lazio ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso presentato da amministratori cessati e cittadini eletti del Comune di Manfredonia contro la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero dell’interno, la Prefettura di Foggia, la Commissione straordinaria al comune di Manfredonia, per l’annullamento dei rispettivi atti che hanno portato allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del consiglio comunale di Manfredonia.

La motivazione? Tanto semplice quanto evidente e da più parti rilevata all’indomani della presentazione del ricorso: sindaco, assessori e consiglieri al momento di firmare il ricorso non erano più tali, ormai decaduti a seguito delle dimissioni del sindaco e conseguente scioglimento del consiglio comunale. Un doppio scioglimento, un primato anche questo. Non erano pertanto legittimati a ricorrere, contrariamente a quanto avvenuto a Cerignola (ma anche a Monte Sant’Angelo e Mattinata) dove lo scioglimento è arrivato con l’amministrazione in carica.

Lo stato ormai di “ex” era talmente eclatante da far insorgere il dubbio che la inammissibilità del ricorso era stata preventivata: possibile, si chiedono negli ambienti forensi, che di quella pregiudiziale, passi che la ignorassero quella dozzina di ricorrenti, ma che anche cotanto studio legale di Roma non se ne sia avveduto, pare un po’ troppo. Vero è che in questa penosa e oscura vicenda che vede il comune e tutta la città al centro di fatti e misfatti incredibili, di troppo ce n’è tanto. E il bello deve ancora raggiungere il suo colmo.

In ogni caso è caduto uno dei punti interrogativi artatamente frapposti sul cammino della giustizia avviato per rimettere ordine e legalità in una macchina amministrativa dove è successo di tutto e di più, anche oltre l’immaginazione della popolazione. L’intento che va accreditandosi è quello di voler rallentare, se non di ostacolare l’iter della giustizia. Le relazioni di scioglimento a firma dei massimi esponenti istituzionali dello Stato contengono rilievi accusatori gravi e pesanti che preconizzano la imposizione di misure estreme. Qualcuna è già arrivata: tre ex amministratori (Riccardi, Zingariello e Conoscitore) sono stati destinatari di una proposta di incandidabilità , mentre cinque aziende sono state oggetto della misura interdittiva. Ne dovrebbero seguire altre. E se le interdittive sono immediatamente eseguibili (i rispettivi destinatari hanno dovuto fermare l’attività), l’incandidabili tà prevede la possibilità del ricorso (cosa che è stata attivata) e dunque teoricamente dover attendere gli esiti dei tre gradi di giudizio. Il primo il 25 prossimo.

La circostanza acquista valenza decisiva nel caso in cui i destinatari di incandidabilità vogliano candidarsi in una competizione elettorale. Una opportunità concreta data dalle ormai prossime elezioni per il rinnovo del presidente e del consiglio della Regione Puglia. Una candidatura di un “incandidabile” può starci da un punto di vista tecnico, ma sarebbe una manovra vana politicamente e contro ogni logica etica. Sarebbe insomma solo una scappatoia evasiva fine a sé stessa.