Manfredonia. L’Azione cattolica diocesana rinnova gli incarichi associativi

, 4 febbraio 2020. “” questo il titolo del documento assembleare che accompagna l’Azione Cattolica verso il rinnovo degli incarichi associativi secondo un percorso che da metà ottobre a dicembre 2019 ha visto svolgersi le Assemblee parrocchiali per l’elezione dei consigli parrocchiali. Nei mesi di gennaio e febbraio 2020, invece, si stanno celebrando le Assemblee diocesane, che eleggeranno i membri dei consigli diocesani.

Il percorso verso il rinnovo di tutti gli incarichi associativi rappresenta, per ogni aderente all’Azione Cattolica, una ulteriore opportunità per incontrarci come cristiani laici e per “continuare ad essere”, come ha detto Papa Francesco, “un popolo di discepoli-missionari che vivono e testimoniano la gioia di sapere che il Signore ci ama di un amore infinito, e che insieme a Lui amano profondamente la storia in cui abitiamo”.

Nella nostra Diocesi l’Assemblea Elettiva si terrà domenica 9 febbraio, nei locali della Parrocchia Sacra Famiglia in Manfredonia, a partire dalle ore 09.00 ed inizierà con un momento di preghiera. Lo slogan scelto per l’Assemblea è lo stesso che accompagna il percorso nazionale “Ho un popolo numeroso in questa città” e vedrà la partecipazione di LUCA MICELLI, responsabile nazionale dell’Area Formazione di AC, oltre che l’intervento del Presidente uscente FRANCO CIUFFREDA.

Alle ore 12.00 è prevista l’apertura del seggio elettorale per l’espressione di voto da parte di tutti i delegati delle associazioni parrocchiali e dei movimenti associativi presenti in Diocesi; mentre alle 12.30 sarà celebrata l’eucarestia cui è stato invitato anche il nostro Vescovo Padre Franco Moscone. A seguire il pranzo condiviso ed un momento di animazione a cura dei giovani. Per le ore 16.00 è prevista la proclamazione degli eletti e, a seguire, i saluti finali. La XVII Assemblea Elettiva Diocesana sarà un ulteriore momento per riflettere insieme sul nostro essere cristiani e cittadini oggi in terra garganica e su come l’Azione Cattolica possa accompagnare ed aiutare ogni aderente a vivere in modo pieno e fecondo questa appartenenza.

