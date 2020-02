Meteo, forti venti a Foggia. Cade palo illuminazione. Le previsioni

Previsioni meteo Puglia – Gargano: freddo,vento e piogge

, 04 febbraio 2020. Forti venti stamani a Foggia. Un palo dell’illuminazione è caduto improvvisamente in via Francesco Figliolia ( traversa di Corso Roma). Sul posto gli agenti della Polizia locale e gli operatori dei vigili del fuoco. Fortunatamente non si registrano feriti.

MERCOLEDÌ: un nucleo d’aria fredda dai Balcani raggiunge le regioni meridionali, alimentando condizioni di marcata instabilità atmosferica in un contesto rigido e ventoso. Giornata contraddistinta da rovesci intermittenti su Molise, Basilicata e Puglia, nevosi fino ai 300-500 metri di quota; la neve tornerà ad imbiancare anche Potenza e Campobasso, specie nelle prime ore dì. Tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni dalla sera. Temperature in brusca diminuzione su valori sensibilmente inferiori alle medie climatiche; zero termico in calo fino ai 700-900 metri. Venti da tesi a forti dai quadranti settentrionali. Mari da molto mossi ad agitati con deboli mareggiate lungo le coste adriatiche.

ANCORA STABILE, IRRUZIONE FREDDA LA PROSSIMA SETTIMANA

un nuovo rinforzo dell’alta pressione garantirà una fase più stabile sulle nostre regioni di Sud-Est tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Ne conseguirà un periodo più soleggiato sui versanti adriatici e ionici. Più nubi sul Tirreno ed i versanti appenninici esposti a ponente ma senza fenomeni associati. Sul finir del 4 febbraio fredde correnti in arrivo dai Balcani porteranno un brusco calo termico con precipitazioni a tratti nevosi sino verso i 300/500m tra Molise, alta Puglia e Lucania. Meglio già dal 6 con il ritorno di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature stabili o in lieve rialzo nei valori massimi con clima ancora mite per il periodo.