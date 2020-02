Omicidio Bartolomeo Bisceglia a Mattinatella, Cassazione conferma favoreggiamento per 54enne

, 04 febbraio 2020.: con sentenza di recente pubblicazione, ladi Roma ha dichiarato “”inammissibile” il ricorso presentato da un 54enne (classe 1966), originario di Messina,, che relativamente a una precedente sentenza – del novembre 2016 – del Tribunale di Foggia, aveva confermato la decisione con la quale il ricorrente era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 378 cod. pen (favoreggiamento personale). Pubblico Ministero dell’udienza svoltasi in Cassazione (12.11.2019) il Sostituto Procuratore, che aveva chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

I fatti

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, a seguito di gravame interposto dal ricorrente contro la sentenza del novembre 2016 dal Tribunale di Foggia, aveva confermato la decisione con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 378 cod. pen. “in quanto, dopo la commissione dell’omicidio di Bartolomeo Bisceglia, aveva aiutato” una “persona informata sui fatti ascoltata in diverse occasioni dagli inquirenti ad eludere le investigazioni (in particolare intercettazioni telefoniche) in quanto consigliava al predetto di non parlare dell’omicidio con nessuno ed in particolare al telefono e di recarsi ad un incontro con un’auto diversa da quella a lui in uso, e condannato a pena di giustizia“.

Il legale del ricorrente in Cassazione aveva proposto ricorso per cassazione deducendo tra l’altro “Violazione degli artt. 192,546 cod. proc. pen. in relazione all’art. 378 cod. pen. in quanto alla sussistenza del reato di favoreggiamento ( non risultando alcun evento e nessun danno alle indagini né un ipotetico sviamento delle stesse posto che queste hanno escluso che (la persona informata sui fatti, vedi sopra, ndr) fosse a conoscenza di elementi rilevanti a riguardo dei fatti investigati e, in ogni caso, risultando la condotta del (ricorrente,ndr) successiva alla scelta autonoma già espressa da (la persona informata dai fatti,ndr) in sede di precedente interrogatorio da parte degli investigatori. Inoltre, su tale rilievo, la sentenza non ha dato conto delle ragioni della sussistenza dell’elemento psicologico del reato“. A tal riguardo, in merito al quinto motivo presentato dal ricorrente dell’uomo, la Cassazione ha evidenziato come “il quinto motivo è manifestamente infondato in relazione alla espressa condivisione da parte del giudice di appello dell’ampia e completa motivazione espressa dalla prima decisione a base della ritenuta sussistenza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, del reato ascritto all’imputato ricorrente (…). In particolare, con riferimento alla incidenza della condotta posta in essere dall’imputato sulla attività captativa in corso a carico (della persona informata dei fatti,ndr), che molteplici indici segnalavano come figura-chiave delle indagini sull’omicidio di Bisceglia, oltre alle cautele consigliategli per i suoi spostamenti“.