Orta Nova. Zona Stazione “Una soluzione alla questione abitativa”

A cura di Daniela Iannuzzi

Una soluzione alla questione abitativa. È quanto chiedono gli abitanti della zona Stazione al Comune capofila dei Cinque Reali Siti. Era arrivata, infatti, nei giorni scorsi un’ordinanza di sgombero da parte dell’Ente Ferrovie dello Stato in qualità di titolare del complesso edilizio. Ragione del provvedimento: le condizioni degli stabili in oggetto che risulterebbero piuttosto precarie e preoccupanti ai fini della sicurezza.Gli inquilini degli stessi caseggiati non hanno perso tempo.; il pagamento delle spese legali per affrontare la vertenza con RFI, Rete Ferroviaria Italiana, l’azienda pubblica in forma di società per azioni partecipata al 100% da Ferrovie dello Stato Italiane con funzioni di gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.