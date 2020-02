I Carabinieri Forestali stanno verificando l’attendibilità della segnalazione di un cittadino che ha sostenuto di aver avvistato in mattinata un animale corrispondere alla pantera nera aggirarsi in via San Severo, alla periferia di Foggia. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno

E’ dal 15 gennaio, giorno del primo avvistamento in via Castelnuovo a San Severo, che il felino si aggirerebbe nelle campagne del Foggiano. Nei giorni scorsi erano arrivate segnalazioni da Apricena e San Nicandro Garganico, tutte ritenute poco attendibili. Anche nel caso della segnalazione foggiana al momento gli investigatori non hanno trovato ancora alcun riscontro.