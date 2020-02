Regione Puglia stanzia 20 mln di euro per dissesto idrogeologico

L’Esecutivo ha dato atto che l’attuazione degli interventi sarà curata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario straordinario per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico.

1 Messa in sicurezza dei territori a rischio cavità sotterranee

Comune-ACQUARICA DEL CAPO Lecce Acquarica del Capo € 3.650.000,00

2 Lavori di consolidamento dissesto idrogeologico nel centro abitato rurale contrada Alvanello – Comune-PANNI Foggia Panni € 970.000,00

3 Completamento mitigazione loc. Santa Lucia / Caserma Carabinieri

Comune-VOLTURINO Foggia Volturino € 1.850.000,00

4 Mitigazione rischio idrogeologico centro abitato loc. Via De Gasperi e Via Nazionale

Comune-BOVINO Foggia Bovino € 1.620.000,00

5 Progetto di opere per la mitigazione del rischio idrogeologico nel centro abitato-zona Sant’Antonio Comune-VOLTURARA APPULA – Foggia Volturara Appula € 2.760.000,00

6 Mitigazione del rischio in loc. Sferracavallo – area cimiteriale

Comune-MONTELEONE DI PUGLIA – Foggia Monteleone di Puglia € 1.295.000,00

7 Consolidamento frana Rione Toppo – Diga di Occhito Completamento – X lotto

Comune-CARLANTINO Foggia Carlantino € 4.750.000,00

8 Dissesto in zona centro urbano “Via Inforzi” – Comune-SAN MARCO LA CATOLA

Foggia – San Marco La Catola € 2.955.466,45