Scioglimento Consiglio comunale Manfredonia, perchè il TAR Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso (I)

Roma/Manfredonia, 04 febbraio 2020. ”Il ricorso è inammissibile, alla luce dell’orientamento più volte espresso dalla Sezione, da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in materia di carenza di interesse a ricorrere sia dei componenti degli organi comunali disciolti, laddove non sia possibile configurare un utile effetto ripristinatorio, sia dei cittadini elettori, in quanto privi di un interesse diretto, concreto ed attuale all’annullamento dell’atto impugnato. Gli organi comunali risultavano, infatti, essere già stati disciolti in ragione delle dimissioni del Sindaco di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 141 Tuel, sicché i ricorrenti non potrebbero comunque riottenere per mezzo dell’annullamento del D.P.R. del 22 ottobre 2019 le cariche elettive in precedenza ricoperte (..)”.

Come anticipato, la Sezione Prima del Tar Lazio di Roma, (camera di consiglio del 29 gennaio 2020, Antonino Savo Amodio, Presidente), ha dichiarato inammissibile – con sentenza pubblicata il 3 febbraio 2020 -, il ricorso presentato dagli avvocati Nico Moravia, Marco Giustiniani e Antonello Frasca, incaricati dagli ex amministratori: Angelo Riccardi, Salvatore Zingariello, Dorella Zammarano, Giuseppe La Torre, Antonio Prencipe, Antonio Conoscitore, Antonella Della Patria, Giovanni Ognissanti, Valentino Salvatore, Angelo Salvemini, Lucia Trigiani, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, in rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti del Comune di Manfredonia, non costituito in giudizio, per l’annullamento – previa adozione delle opportune misure cautelari – e – in via subordinata – per l’accertamento dell’illegittimità, per la condanna al risarcimento del danno, per l’annullamento, ex art. 116, comma 2, c.p.a.:

– del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2019, recante “Nomina della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Manfredonia-” (..); b) della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2019; c) della proposta del Ministro dell’Interno del 11 ottobre 2019, (…) d) della relazione della Prefettura UTG di Foggia, ai sensi dell’art. 143, comma 3, d.lgs. n. 267/2000, prot. n. 551/eps/2019(2), del 22 luglio 2019, (…); e) della relazione della Commissione di accesso presso il Comune di -Manfredonia -, depositata in data 9 luglio 2019 (protocollo sconosciuto); f) dei verbali della seduta del 19 luglio 2019, richiamati nella suddetta proposta ministeriale, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Bari e del procuratore della Repubblica di Foggia; g) del provvedimento prefettizio n. 09/O.P.S. (..) avente ad oggetto la nomina della Commissione d’indagine ex art. 143, presso il comune di -Manfredonia -; h) della nota del 2 aprile 2019 con cui la Commissione di accesso presso il Comune di -Manfredonia – ha richiesto una proroga per ulteriori tre mesi ai fini del completamento delle attività di indagine; i) del provvedimento prefettizio n. 226/O.P.S. (2) del 4 aprile 2019, con cui è stato prorogato per ulteriori tre mesi il termine – decorrente dalla data di insediamento – assegnato alla Commissione d’indagine; l) del decreto ministeriale n. 17102/128/32(6) – Uff. V-Affari Territoriali del 19 dicembre 2018, richiamato nella suddetta relazione prefettizia, con il quale il Prefetto è stato autorizzato all’esercizio dei poteri di cui all’art. 1, comma 4, d.l. n. 629/1982, convertito in l. n. 726/1982; m) di tutti i provvedimenti e gli atti connessi, presupposti e consequenziali, ancorché non conosciuti, ove occorra, i verbali della Commissione di accesso presso il Comune di -OMISSIS- con i relativi allegati, nonché le informative e i rapporti di servizio della Polizia giudiziaria inerenti ai fatti richiamati nella relazione prefettizia del 22 luglio 2019; con accertamento del diritto di accesso – del provvedimento di diniego all’accesso agli atti dei verbali delle riunioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, prot. n. 6771 del 27 dicembre 2019, della Prefettura UTG di Foggia.

(I – CONTINUA)

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it

