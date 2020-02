Scioglimento Consiglio Manfredonia, ricorso anche contro pubblicazione relazione CdI (II)

“I ricorrenti, nel primo motivo di impugnazione”, hanno sostenuto che “che gli atti gravati sono illegittimi per omessa considerazione delle attività amministrative poste in essere al fine di contrastare l’illegalità e il fenomeno mafioso”. “Nel secondo motivo lamentano la sostanziale inattendibilità delle conclusioni raggiunte a seguito dell’istruttoria, sia perché sostenute da argomentazioni ritenute prive della necessaria logicità e congruenza sia per l’asserita presenza di errori e inesattezze, con riferimento alle posizioni dei singoli amministratori oggetto di accertamento e all’attività amministrativa svolta dal Comune di -Manfredonia-, nel periodo oggetto di indagine”.

“Al terzo motivo, i ricorrenti deducono che proposta del Ministro dell’Interno (che recepisce la relazione prefettizia e la relazione della Commissione di accesso) non avrebbe valutato che,al momento della nomina della commissione straordinaria, il Comune di -Manfredonia- era già amministrato (sempre in via straordinaria) da un commissario prefettizio – ai sensi dell’art. 141 Tuel. Ritengono, pertanto, la proposta carente sul piano motivazionale e lesiva del principio di proporzionalità, in quanto non avrebbe dovuto proporre lo scioglimento e la gestione commissariale straordinaria, ma al massimo le altre misure previste dall’art. 143, comma 5, Tuel a carico dei soggetti non amministratori. Infine, nel quarto mezzo deducono l’illegittimità – in via derivata – del d.P.R. impugnato per la violazione del termine previsto dal Tuel per la conclusione dei lavori della Commissione di accesso incaricata dal Prefetto di Foggia”. “E’ presente nel ricorso anche una domanda di risarcimento dei danni subiti, ed in particolare di quelli all’immagine, in ragione della diffusione da parte della stampa locale dei contenuti (non filtrati) della relazione “riservata” della Commissione di accesso. Vengono, altresì, formulate istanze istruttorie e di accesso a tutti gli atti del procedimento che ha condotto all’adozione della misura dissolutoria”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Foggia si sono costituiti in giudizio, eccependo in primo luogo l’inammissibilità del ricorso in quanto al momento dell’adozione del D.P.R. oggetto d’impugnativa il consiglio comunale di Manfredonia era stato già sciolto da ai sensi dell’art. 141 del d.P.R. 267/2000 per dimissioni del Sindaco. Nel merito, chiedono la reiezione del ricorso siccome infondato.

Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2020, i difensori dei ricorrenti hanno insistito nell’ammissibilità del ricorso, anche in ragione della sussistenza di un interesse di tipo risarcitorio all’accertamento dell’illegittimità degli atti impugnati. (II – fine – continua)

