Scioglimento Consiglio Manfredonia, spiragli TAR per incandabilità “Non è conseguenza automatica”

', con riferimento alla quale numerose sentenze della Sezione (…) hanno rilevato la carenza di interesse a ricorrere, in quanto "…l'impugnazione dello scioglimento dell'organo consiliare non è annoverabile tra le azioni proponibili dai singoli elettori ai sensi del richiamato art. 9 del TUEL, e ciò in quanto la misura dissolutoria di cui all'art. 143, mentre incide sulle situazioni soggettive dei componenti degli organi elettivi, i quali, per effetto di essa, vengono a subire una perdita di status, non altrettanto incide su quella dell'ente locale, titolare di posizioni autonome e distinte, che, anzi, nella misura vede uno strumento di tutela e di garanzia dell'Amministrazione. E, pertanto,, perché lo strumento offerto dall'art. 9 del TUEL non può essere articolato per far valere azioni che non sono di spettanza dell'ente locale nell'interesse del quale si dichiara di agire (Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 2016, n. 11994)".

Così il Tar Lazio in merito al ricorso presentato dagli ex amministratori del Comune di Manfredonia contro, tra l’altro, lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni della criminalità. Ancora, osserva il Tar, “La Sezione ha pure escluso la configurabilità, in casi similari, di possibili implicazioni “morali” che riguarderebbero (l’interesse de)i singoli amministratori, ricordando come, per giurisprudenza costante, il provvedimento di scioglimento ex art. 143 TUEL si basa sull’accertata diffusione sul territorio della criminalità organizzata e non ha natura di provvedimento “sanzionatorio”, non avendo finalità repressive nei confronti di singoli, ma risponde allo scopo fondamentale di salvaguardare la funzionalità dell’amministrazione pubblica (..)”.

FOCUS INCANDIDABILITA’ (udienza il 25.02.2020 tribunale di Foggia)

“Non può individuarsi la sussistenza di un interesse al ricorso neppure in relazione alla possibilità per gli amministratori, a causa scioglimento del Consiglio Comunale per presunti condizionamenti mafiosi, di essere sottoposti a giudizio di incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. 18.8.2000 n. 267″. “Sul punto, devono essere richiamate le pronunce del Consiglio di Stato (Sez. III, n. 5782 del 2017 e n. 3170/2017; Sez. I, n. 10049/2016) che hanno rilevato, in fattispecie similari, che “lo scioglimento del Consiglio comunale prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti ed è rimedio attraverso il quale il legislatore ha inteso ovviare ad una condizione patologica dell’ente nel suo complesso. Il provvedimento di scioglimento non è quindi la conseguenza di responsabilità del singolo amministratore…” e che “L’unico provvedimento al quale si potrebbe quindi semmai riconoscere natura sanzionatoria, è, invece, quello, diverso, ex art. 143, co. 11 TUEL, con il quale viene decretata l’incandidabilità ed il quale è adottabile nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili dello scioglimento”. “In particolare – osserva il TAR nella sentenza del 3 febbraio 2020 -, le decisioni hanno ritenuto che l’incandidabilità dell’ex sindaco, pronunciata con provvedimento dell’Autorità giurisdizionale, ai sensi dell’art. 143, comma 11, TUEL, non è conseguenza automatica dello scioglimento del Comune”. “Anche la Corte di Cassazione ha affermato che l’incandidabilità degli amministratori non è automatica, ma richiede una valutazione delle singole posizioni in nome del diritto costituzionale all’elettorato passivo, per verificare che collusioni o condizionamenti abbiano determinato una cattiva gestione della cosa pubblica (Cassazione civile, sez. I, 11/01/2017, n. 516)”.

“Si rammenta, poi, che anche questa Sezione ha avuto modo di osservare, in ordine alla prospettata sussistenza di un interesse al giudizio avverso il decreto di scioglimento del consiglio comunale per condizionamento mafioso e quello di cui all’art. 143, comma 11, TUEL, che “si tratta di giudizi autonomi che hanno ad oggetto accertamenti distinti, quello di incandidabilità una valutazione delle singole posizioni e dei singoli comportamenti, laddove il presente giudizio verte sulla legittimità del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, il quale, a sua volta, prescinde dall’accertamento di responsabilità di singoli soggetti” (Tar Lazio, n. 2327/2018, cit.). Non vale a radicare l’interesse al giudizio neppure la presentazione della domanda risarcitoria, sia per l’assoluta genericità della sua prospettazione sia perché, quanto al presunto danno all’immagine subito dai ricorrenti a seguito della diffusione di notizie “non filtrate” presso gli organi di stampa, si tratta di una questione che non afferisce alla legittimità degli atti impugnati o, più in generale, all’esercizio del potere amministrativo ed è, conseguentemente, irrilevante ai fini dell’ammissibilità del giudizio”. “Il ricorso è, quindi, inammissibile per carenza di interesse“.

