Tragico incidente a Barletta: un morto e grave un bambino trasferito a Foggia

Tragico incidente ieri sera alle 21 in via Trani a, nei pressi del Santuario Madonna dello Sterpeto. Un 43enne di Trani è deceduto e i 5 feriti.

Tra la situazione più grave riguarda il bambino di 10 anni: giunto a Barletta è stato trasferito in Chirurgia pediatria agli ospedali Riuniti di Foggia dove è in prognosi riservata con trauma toracico ed epatico. Il padre, un 43enne residente a Trani, è ricoverato in Chirurgia generale a Barletta con una prognosi di 30 giorni e trauma toracico. Degli altri feriti due sono stati già dimessi mentre un terzo, 43enne, è ricoverato in Chirurgia generale con prognosi riservata per trauma toracico e frattura del bacino.

Fonte Barlettalive.it