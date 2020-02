Un matrimonio non è pugliese senza la serenata

Ma scopriamo insieme di cosa si tratta. La serenata prima del grande giorno è una tradizione antichissima che ancora adesso viene rispettata in molti paesi pugliesi.

Cosa è la serenata? C’è chi dice che questa usanza risalga al Medioevo, quando lo sposo decideva di dedicare alla propria amata una canzone o meglio una musica per dichiarare il suo amore e la sua volontà al grande passo. Ancora adesso in molti paesi della provincia pugliese è fondamentale rispettare questa tradizione.

Per organizzarla lo sposo ha bisogno di una fitta rete di amici o parenti che devono pianificare al meglio la riuscita di questa sorpresa. Sì, perché elemento principale e insormontabile è l’effetto sorpresa. La futura mogliettina non dovrà, infatti, sapere o pensare di riceverla.

Bisogna quindi decidere, aiutati dalle persone più vicine alla sposa, quando andare sotto il suo balcone. Lo sposo grazie alla complicità delle amiche farà in modo che venga distratta e insieme ai musicisti, ingaggiati per l’occasione, preparerà tutto.

Secondo la tradizione la prima canzone deve essere intonata dallo sposo che richiama in questo modo l’attenzione della sua donna. Ma se il povero sventurato è stonato come una campana potrà far esibire un’altra persona al suo posto. La canzone scelta solitamente è quella più legata alla storia degli sposi.

Gli amici avranno un ruolo fondamentale e indispensabile. Saranno infatti il vostro pubblico e il vostro coro, insieme al vicinato curioso, e soprattutto daranno un tocco di allegria e divertimento all’iniziativa. Quindi invitate tutte le persone a voi più vicine. In molti paesi dell’entroterra pugliese è comune offrire anche un banchetto subito dopo la serenata. Una festa nella festa che precede il grande evento. Tutto chiaro? E adesso iniziate ad allenarvi con un bel karaoke, la vostra sposa vi aspetta.

Fonte Benvenuti a Monte San’Angelo

Fonte Immagine: Social Up