(STATOQUOTIDIANO, ore 20). Manfredonia, 04 febbraio 2021. Un gruppo compatto di liste civiche, un “blocco civico“, con possibilità di apertura e ascolto per ulteriori partiti e/o movimenti. E’ il progetto – laboratorio del Movimento Est di Manfredonia, che presto si trasformerà in LSI, vale a dire movimento di Lavoro Impresa e Sviluppo.

E’ quanto appreso stamani da StatoQuotidiano.it.

L’attuale presidente del Movimento Est, il dr. Michele La Torre, già consigliere comunale nell’ultima Amministrazione, non sarà candidato ma avrà “iniziale funzione di coordinatore” del nascente laboratorio, proteso a un “civismo unitario”.

“Presto – conferma a StatoQuotidiano Michele La Torre – saranno rinominati ruoli politici – gestionali e amministrativi, nell’ambito del nascente laboratorio politico”.

La direzione è quella dunque di un raggruppamento di liste civiche, “distante da qualsiasi demarcazione prettamente di centrodestra o di centrosinistra”, con rispettive coalizioni che proseguiranno con un proprio progetto politico, e con relative espressioni di candidati sindaci e linee politiche per l’amministrazione della città sipontina.

Il blocco delle liste civiche dovrebbe comprendere, in attesa di conferme ufficiali, il citato LSI (ex Movimento Est), il Movimento 5 Stelle, le associazioni Agiamo e Manfredonia Nuova, i Popolari, e altri.

Il nome del candidato sindaco rappresenterà il frutto e l’espressione di un confronto diretto, dopo la definizione di un progetto e delle linee politiche per la città.

Per la data delle votazioni, per le Amministrative a Manfredonia: se non sarà richiesta una proroga di ulteriori 6 mesi, dalla Commissione straordinaria, possibile un ritorno alle urne tra maggio e giugno 2021; diversamente, con la proroga della gestione commissariale, si tornerebbe a votare entro il dicembre 2021. Ultima possibilità: una continuità gestionale, della stessa Commissione Straordinaria, fino alla Primavera del 2022.