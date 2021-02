Bonus IRPEF: Cos’è e a chi spetta

C’è attesa per il Bonus Irpef da 100 euro mensili previsto per la fine di febbraio. I principali beneficiari saranno i percettori di reddito da lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non supererebbe i 28 mila euro, e i disoccupati titolari di Naspi. Il Bonus è una forma di incentivo economico riconosciuto dal datore di lavoro ed erogato dall’ente di previdenza nazionale Inps sul conto corrente.

Secondo quanto riporta Ipsoa, quotidiano specialistico di informazione fiscale, “A partire dal 2021 è strutturale l’applicazione del taglio al cuneo fiscale introdotto attraverso l’ulteriore detrazione fiscale spettante ai lavoratori dipendenti che percepiscono redditi fino a 40mila euro, introdotta a partire dallo scorso mese di luglio 2020”.

Sussistono delle novità che potrebbero sollevare delle criticità sul piano operativo, e come evidenziato da Ipsoa, in questi giorni, “sarà necessario misurarsi per svolgere una serie di adempimenti collegati: la compilazione del LUL, la redazione della Certificazione Unica 2021, la determinazione e indicazione in CU della clausola di salvaguardia Covid-19”.

Per maggiori dettagli relativi all’ambito di applicazione, agli esempi di calcolo a carico del datore di lavoro, incluso il periodo di erogazione e la clausola di salvaguardia e ammortizzatori Covid-19, è possibile collegarsi al seguente link: ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/sostituto-dimposta/quotidiano/2021/02/04/bonus-irpef-cambia-cig-cu-libro-unico-lavoro

(i.m per StatoQuotidiano.it, 4 febbraio 2021)