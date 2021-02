Casi Covid, buone notizie da Ischitella. Il sindaco: “Avanti così!”

Ischitella, 4 febbraio 2021. Buone notizie per il bilancio dei contagiati Covid-19 a Ischitella. Dall’elenco della Prefettura di oggi 4 febbraio, sono presenti 15 segnalazioni: 7 negativi, 1 non ancora testato e attualmente in quarantena e 7 positivi, tra cui una persona deceduta tempo fa, ma non ancora depennata dal bollettino. Tra i positivi risultano anche due soggetti residenti a Ischitella ma che in questo momento sono ospitati in strutture presso altri comuni. Pertanto, il sindaco Carlo Guerra ha tenuto a specificare che al momento, nel territorio di Ischitella, sono presenti 4 positivi.

“; – ha aggiunto il primo cittadino nel suo comunicato via social – torneremo alla normalità solo quando arriveremo alla “immunità di gregge” grazie al vaccino. Che ci crediate o no, che siate pro vax o no vax, solo allora ci sarà consentito di tornare a vivere nella normalità; solo allora potremo tornare a scambiarci un abbraccio o una stretta di mano, a bere un caffè in compagnia: piccole cose che mancano tantissimo!”

Articolo di Valerio Agricola