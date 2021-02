Ciruolo: “Vergognoso insulto sui social rivolto ai foggiani dalla Lega”

Foggia, 04 febbraio 2021. “Vergognoso. Non c’è altro termine – secondo il presidente provinciale di Italia in Comune di Capitanata, Pasquale Ciruolo – per esprimere sdegno in merito alla pubblicazione, nelle scorse ore, di un post sulla fan page ufficiale Facebook della Lega in cui, con evidente disprezzo, si insultano i foggiani e la Capitanata tutta attraverso un messaggio eloquente, rivolto all’ex Premier Giuseppe Conte, che recita testualmente: “Buon rientro nel foggiano, Giuseppe”.

E’ evidente – prosegue Ciruolo – che al leader leghista qualcuno non abbia ancora spiegato che la sua uscita dal Governo, nell’estate 2019, è stato un autosabotaggio. Nessuno, all’epoca, lo ha costretto ad abbandonare l’esperienza di Governo “gialloverde”. Altrettanto evidente è che la Lega è sempre la stessa: razzista e antimeridionale. Salvo poi raccogliere consensi e voti al Sud attraverso una classe politica che sale sul “Carroccio” per semplice opportunismo.

Evidentemente Salvini, finora, non ha avuto modo di spiegare a coloro i quali curano la sua comunicazione sui social che, lui per primo, da agosto 2020, è diventato “foggiano di adozione”, allorquando, nell’aula consiliare di Palazzo di Città a Foggia, il Sindaco del capoluogo dauno, Franco Landella, lo accolse in pompa magna per sancire il proprio passaggio alla Lega. Auspicabile – conclude Ciruolo – che anche il Sindaco di Foggia, sicuramente innamorato della sua città e della Capitanata tutta, prenda atto di questo vergognoso attacco alla nostra Comunità e ne tragga le opportune conseguenze”.