Concorsi nella P.A.: Adottato protocollo rischio #Covid19

Bari, 04 febbraio 2021. In seguito a validazione del Cts presso il Dipartimento di protezione civile, è stato adottato da parte del Dipartimento della funzione pubblica il protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell’organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici (articolo 1, comma 10, lettera z), DPCM 14 gennaio 2021).

Secondo quanto segnala il Periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale Regioni.it, il provvedimento da specifiche indicazioni sulle misure igienico sanitarie che i soggetti coinvolti a vario titolo devono adottare – pena l’esclusione -, sui requisiti delle aree concorsuali, sulle dimensioni delle aule e più nello specifico per lo svolgimento delle prove selettive.

A titolo esemplificativo la prova scritta potrebbe prevedere l’utilizzo di supporti cartacei o informatici, materiali di cancelleria monouso, potrebbe avvenire in presenza o per via telematica. Il protocollo fornisce inoltre dettagli sulle dotazioni e la tipologia di mascherine ed altri presidi di prevenzione contro i rischi sui luoghi di lavoro rivolgendosi ai soggetti coinvolti quali ad esempio le amministrazioni titolari delle procedure concorsuali, le commissioni esaminatrici, il personale di vigilanza, i candidati e agli altri enti pubblici e privati coinvolti nella gestione dei concorsi.

Per quanto riguarda le “Misure organizzative e misure igienico – sanitarie”, “le amministrazioni – si legge nel documento – limitano inderogabilmente la partecipazione dei candidati a trenta unità per ogni sessione o sede di prova. Considerando che la partecipazione dei candidati alle procedure concorsuali non può essere limitata su base territoriale ed in vista della necessità di contenere in ogni caso i movimenti delle persone tra le regioni, le amministrazioni, limitano ad un massimo di due sessioni giornaliere, non consecutive ma separate temporalmente del tempo necessario al completo deflusso dei candidati e alle operazioni di pulizia di cui al successivo punto 7.”

Sul piano informativo e del flusso delle comunicazioni tra e verso i soggetti interessati, il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici rende noto che “Tutti i candidati devono essere preventivamente informati delle misure adottate sulla base del presente protocollo, a mezzo PEC e/o mediante apposita comunicazione mediante il portale dell’amministrazione organizzatrice, con particolare riferimento ai comportamenti che dovranno essere tenuti e che saranno di seguito descritte.”

Di particolare interesse risulta la parte relativa alla dotazione infrastrutturale delle aule e al distanziamento dei banchi d’esame, inclusa la complessiva organizzazione: dall’accesso, seduta e fino all’uscita dei candidati. “Le aule concorso – a quanto si apprende – devono essere dotate di postazioni operative costituite da scrittoio e sedia posizionate a una distanza, in tutte le direzioni, di almeno 2 metri l’una dall’altra, di modo che ad ogni candidato venga garantita un’area di 4 mq.

Per le prove svolte in formato tradizionale, sullo scrittoio sarà disponibile una penna monouso.

Per le prove svolte in formato digitale, sullo scrittoio sarà resa disponibile una postazione informatica. Deve essere vietato ogni spostamento, anche minimo, degli elementi della postazione. Conseguentemente, le aule devono essere sufficientemente ampie in modo da garantire una collocazione dei candidati nel rispetto del limite numerico di 30 presenze”. E ancora: “La disposizione dei candidati dovrà rispettare il criterio della fila (contrassegnata da lettera o numero) lungo un asse preventivamente prescelto”. Svolgimento della prova: “Per l’intera durata della prova i candidati devono obbligatoriamente mantenere la mascherina chirurgica. Deve essere vietato il consumo di alimenti a eccezione delle bevande, di cui i candidati potranno munirsi preventivamente.

Per le prove svolte in formato tradizionale, i fogli per la stesura dei compiti saranno distribuiti direttamente al posto di ognuno dei partecipanti dal personale addetto; l’eventuale traccia della prova sarà comunicata verbalmente tramite altoparlante e la consegna degli elaborati sarà effettuata da ogni partecipante che ne segnali il compimento, previa autorizzazione da parte del personale addetto o dei membri della commissione esaminatrice”.

Per maggiori dettagli: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-02-2021/protocollo-concorsi-pubblici

(Ines Macchiarola per StatoQuotidiano.it, 4 febbraio 2021)