Conte: “Non sono un ostacolo per la formazione di un nuovo Governo”

(ANSA). “Quando uno fa il suo lavoro è sempre sereno”. Lo ha detto all’ANSA il premier uscente, Giuseppe Conte, mentre stava entrando a Palazzo Chigi.

Draghi punta governo tecnici ma pressing per politici – Il programma c’è, dettato dalle emergenze del Paese.

La sfida è il rilancio dell’economia e l’uscita dalla pandemia. E Mario Draghi è persuaso che troverà in Parlamento l’unità necessaria ad affrontarle. Dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avuto carta bianca e tutto il tempo necessario a formare il suo governo. Ma se c’è chi ipotizza il giuramento già nel fine settimana, c’è anche chi non esclude servano due giri di consultazioni per comporre il difficile intreccio tra maggioranza parlamentare e formazione della squadra di ministri (ANSA).