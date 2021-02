COVID, Lopalco rassicura: a brevissimo vaccini agli odontoiatri

È confermato: la somministrazione dei vaccini anti covid agli odontoiatri pugliesi inizierà nei prossimi giorni. È emerso dall’incontro, organizzato dal gruppo ‘CON Emiliano’, tra l’assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco, e il presidente dell’Albo degli Odontoiatri di Foggia, Pasquale Pracella, al quale hanno partecipato i consiglieri regionali Gianfranco Lopane e Antonio Tutolo.

“Con il capogruppo Lopane e l’assessore Lopalco – ha detto il consigliere Tutolo – abbiamo incontrato il presidente dell’Albo degli Odontoiatri della provincia di Foggia per rassicurare la categoria sull’immediata messa a disposizione dei vaccini. Non soltanto per i medici ma anche per gli assistenti di studio. Sono disponibili ed è già stato dato indirizzo. È una questione meramente organizzativa, quindi nei prossimi giorni saranno vaccinati tutti”.

“Il vaccino Moderna è arrivato – ha confermato l’assessore Lopalco, anche lui del gruppo ‘CON Emiliano’ – e come cabina di regia regionale abbiamo dato delle indicazioni precise, cioè abbiamo fornito a ciascuna ASL gli elenchi di tutti gli odontoiatri e degli assistenti di studio che si sono già iscritti alla piattaforma e che avranno la precedenza in questa vaccinazione. Si può partire subito. Chiunque, tra coloro che fanno parte di queste categorie, non si è ancora prenotato e voglia farlo, è pregato comunque di prenotarsi. Andrà in coda rispetto a chi si è prenotato prima ma sicuramente non gli sarà negata la vaccinazione”.

“Un atto dovuto – ha commentato il capogruppo Lopane – nei confronti di tutti gli odontoiatri pugliesi. È giusto ringraziare l’assessore Lopalco per la disponibilità dimostrata e per essere venuto incontro alle esigenze di una categoria ad alto rischio proprio per le modalità con cui i dentisti e i loro assistenti svolgono il loro lavoro”.

“Dubbi chiariti – ha detto il presidente Pracella -. Con l’assessore un incontro cordiale. Finalmente vediamo la luce rispetto a questa annosa questione che rischiava di diventare veramente senza fine. Posso dire che oggi sono assolutamente fiducioso. Come assicurato dall’assessore Lopalco, i vaccini sono arrivati e così anche gli odontoiatri potranno vaccinarsi”.