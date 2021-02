Covid Puglia, mancano dosi e salta vaccinazione anziani

Bari, 04/02/2021 – “Faccio eco a Bertolaso: se entro un mese ci danno 4 milioni di vaccini allora vaccineremo tutti i pugliesi. Ma è una battuta perché i vaccini non arriveranno”. Non arrivano messaggi rassicuranti da Pierluigi Lopalco, assessore alla Salute della Puglia, dopo che è confermata la revisione a livello nazionale del piano vaccini. Dunque anche la Puglia dovrà rivedere la tempistica prevista per le vaccinazioni, che a questo punto anche per gli over-80 non partiranno prima di marzo. “Il quadro di forniture che abbiamo arriva al primo trimestre e si parla di qualche centinaio di migliaia – conferma Lopalco – dunque entro il primo trimestre riusciremo a stento a vaccinare gli ultra ottantenni oltre a quelli della prima fase”.

Sono 45.681 i pugliesi che hanno ricevuto la prima e seconda dose di vaccino Pfizer contro il Covid: il dato è rilevato in un report della Regione Puglia ed è aggiornato a ieri, 3 febbraio. In provincia di Bari le persone immuni al Covid sono 13.693, nella provincia Barletta-Andria-Trani sono 3.932, nel Brindisino 4.071, in Capitanata 7.998, in provincia di Lecce 9.385 e nel Tarantino 6.602. Il numero di prime somministrazioni è, invece, di 75.613: complessivamente, quindi, sono stati inoculati 121.294 dosi. Solamente ieri sono stati effettuati in Puglia 4.018 richiami.