Giuseppe Marasco eletto presidente provinciale ENDAS

Manfredonia, 04/02/2021 – ๐™‚๐™ž๐™ช๐™จ๐™š๐™ฅ๐™ฅ๐™š ๐™ˆ๐™–๐™ง๐™–๐™จ๐™˜๐™ค, giร presidente del Comitato Zonale ๐—˜๐—ก๐——๐—”๐—ฆ di Manfredonia e della CIVILIS, nonchรฉ comandante del Corpo degli Ispettori, guardie ambientali ecologiche volontarie, questa mattina 4 febbraio in seconda convocazione in Foggia presso la sede APS Nuovo Mezzogiorno nel Congresso provinciale per la Provincia di Foggia รจ stato eletto presidente provinciale del comitato ๐—˜๐—ก๐——๐—”๐—ฆ per il quadriennio 2021/2024, subentrato a ๐™‹๐™–๐™ฉ๐™ง๐™ž๐™ฏ๐™že๐™– ๐˜พ๐™ง๐™ž๐™จ๐™ฉ๐™ค๐™›๐™–๐™ง๐™ค presidente uscente, ๐—˜๐—ก๐——๐—”๐—ฆ acronimo di Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale. Vice presidente รจ stato eletto lโ€™๐™–๐™ซ๐™ซ๐™ค๐™˜๐™–๐™ฉ๐™ค ๐˜พ๐™ค๐™จ๐™ž๐™ข๐™ค ๐˜ผ๐™ก๐™š๐™จ๐™จ๐™–๐™ฃ๐™™๐™ง๐™ค ๐˜ฟโ€™๐˜ผ๐™จ๐™˜๐™–๐™ฃ๐™ž๐™ค , Segretaria Provinciale la ๐™™๐™ค๐™ฉ๐™ฉ.๐™จ๐™จ๐™– ๐™Ž๐™–๐™ง๐™– ๐˜ฟ๐™š๐™ก๐™ก๐™š ๐™๐™ค๐™จ๐™š, e altri componenti della Direzione Provinciale, mentre Revisore Unico รจ stato eletto il ๐˜พ๐™ค๐™ก. ๐™Ž๐™–๐™ก๐™ซ๐™–๐™ฉ๐™ค๐™ง๐™š ๐™๐™š๐™ข๐™ž๐™œ๐™ž๐™ค ๐™‘๐™ž๐™œ๐™ก๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™š . In provincia di Foggia gli affiliati allโ€™Ente ENDAS/CONI sono circa cento e dovranno raddoppiare entro il 2022 a dichiarato il neo Presidente Giuseppe Marasco.

NEL RINGRAZIARE lโ€™assemblea per la fiducia accordatagli, il presidente Marasco ha tracciato un escursus delle attivitร che potranno essere avviate dal nuovo organismo. <Il Comitato ๐—˜๐—ก๐——๐—”๐—ฆ โ€“ ha detto – ha tra i suoi fini istituzionali quello della promozione di attivitร ambientali, culturali, sociali, turistiche, sportive, di promozione sociale e volontariato, la formazione professionale con i relativi attestati, diplomi, brevetti e certificazioni, la protezione civile, la tutela degli interessi dei lavoratori nonchรฉ la socializzazione e lโ€™integrazione delle persone anziane, dei diversamente abili e di tutti i disagiati, garantendo le pari opportunitร allo scopo di sviluppare e consolidare, anche in collaborazione degli Enti locali e istituzioni dello Stato, il progresso civile e democratico della Repubblica e dei suoi cittadini>.

<SOTTO la sigla ๐—˜๐—ก๐——๐—”๐—ฆ โ€“ ha quindi dettagliato il vice presidente avvocato Dโ€™Ascanio – sono convogliate numerose attivitร aventi in comune la radice della socialitร . Eโ€™ pertanto riconosciuto come Ente di Promozione Sportiva, con delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 24 giugno 1976, e riconfermato in tale sua qualitร con deliberazione del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n.1224 del 15 maggio 2002 in attuazione del Decreto legislativo n.242 del 23 luglio 1999; come Associazione di Protezione Ambientale con Decreto Ministeriale 17 dicembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 dellโ€™11 giugno 2002; lโ€™ ๐—˜๐—ก๐——๐—”๐—ฆ รจ iscritto, dal 17 maggio 2002 al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 10; con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 17 dicembre 2003; รจ inserito nellโ€™elenco degli enti e associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale, di cui allโ€™art.1 del D.M. n.651 del 10 dicembre 1993; รจ altresรฌ incluso nellโ€™elenco dei soggetti accreditati/qualificati per la formazione del personale della scuola con decreto del 10 ottobre 2005 ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 90 dell’1 dicembre 2003 del Ministero dellโ€™Istruzione, dellโ€™Universitร e della Ricerca; รจ Ente attuatore di progetti di servizio civile nazionale, accreditato in prima classe presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Nazionale per il Servizio Civile>. Mic. Ap