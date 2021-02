IDONEI GRADUATORIA FISIOTERAPISTI scrivono a Emiliano

SHC Fisioterapisti- PUGLIA scrive a Emiliano per chiedere sostegno e intervento in merito alla contingenza correlata alla Graduatoria dell’ASL BARI dei C.P.S. Fisioterapisti, sul giusto scorrimento e reclutamento dalla predetta lista è la possibilità per le altre Asl del territorio pugliese la possibilità di attingere al reclutamento.

Il Segretario Regionale SHC PUGLIA insieme ai propri iscritti e del gruppo dei Fisioterapisti scrivono:

Stimatissimo Presidente Emiliano, Chiediamo:

– di mantenere le promesse, di esaurimento di tutta la graduatoria. Di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego (art. 97 della Costituzione). Di nn prorogare contratti di fisioterapisti assunti a termine ma di attingere per i fisioterapisti necessari a soddisfare il fabbisogno dell’Asl Bari e di tutte le asl pugliesi dalla nostra graduatoria, risultante da regolare e legittima procedura concorsuale.

– siddisfatto il fabbisogno della Asl Ba quindi rendere regionale la graduatoria in modo tale da poter vincolate le Asl pugliesi a dover attingere da essa i fisioterapisti necessari a coprire il proprio fabbisogno, consentendo così il suo integrale scorrimento fino al 166esimo fisioterapista che ha superato il concorso pubblico è rimasto ad oggi escluso dalle procedure assunzionali (così come stabilito da delibera n. 1074/13giugno2017, accordo interscambio graduatorie tra le Asl e le A.O regionali);

– invitiamo il presidente Emiliano e i dirigenti Asl a prendere coscienza del problema perché se tali richieste non avranno riscontro siamo pronti e decisi ad intervenire nelle sedi opportune a tutela del nostro diritto all’assunzione, impugnando ogni singola proroga ed ogni stabilizzazione da esse derivanti, perché fatte in presenza di graduatoria concorsuale attiva.

Se esasperati da diniego di tali legittime richieste arriveremo al punto di dover fare esposto allo stesso Emiliano o a mettere in atto ad oltranza sit-in di protesta.

Siamo sostenuti per questo da uno dei pochi sindacati seri che difende il diritto costituzionale all’ assunzione degli idonei in graduatoria rispetto a proroghe di precari, precari consapevoli di ricoprire incarichi a termine.

Il Segretario Regionale SHC PUGLIA

Gruppo Idonei Graduatoria C.P.S. Fisioterapisti