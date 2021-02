Lopalco “benedice” il vaccino russo: “Più ne abbiamo meglio è”

Bari, 04/02/2021 – (repubblica) “Il problema del vaccino russo è tutto nelle autorizzazioni, non ci sono altre preclusioni”. E’ la posizione dell’assessore regionale alla Salute, Pier Luigi Lopalco, sull’opportunità di somministrare lo Sputnik, anche in Italia. “Un vaccino, per essere usato in un Paese dell’Ue, deve avere l’autorizzazione dell’agenzia europea e le autorità nazionali, l’Aifa per quanto ci riguarda – continua Lopalco – non possono dare il via libera in autonomia a un vaccino”. Il ragionamento del professore è chiaro: “Se il vaccino russo passa al vaglio dell’Ema, non si vede perché non dovrebbe essere usato. Più vaccini abbiamo meglio è”. (repubblica)