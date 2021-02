Manfredonia, 8 differenti istituti scolastici interessati da positività al Covid negli ultimi 14 giorni

(STATOQUOTIDIANO, ore 20). Manfredonia, 04 febbraio 2021. Sono 8 gli istituti scolastici di Manfredonia interessati da casi di positività al Covid_19, tra alunni, docenti e personale, negli ultimi 14 giorni. Lo si apprende da raccolta dati ufficiale di StatoQuotidiano.it.

In un caso, un asilo comunale, i casi di positività fanno riferimento a 15 giorni fa.

Per gli altri 7 istituti interessati da “casi Covid”, si tratta di altri 2 asilo nido, un istituto comprensivo, due scuole elementari, presente anche l’Istituto privato Sacro Cuore, e un altro istituto scolastico.

“Nel primo mese di apertura delle scuole” in Puglia “è stato registrato un aumento di 20 volte nelle fasce di età 6-10 e 14-18”

Intanto, nella delibera regionale “Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole in Puglia“, come riporta l’Ansa, è stato riportato che “nel primo mese di apertura delle scuole” in Puglia “è stato registrato un aumento di 20 volte nelle fasce di età 6-10 e 14-18, mentre, a partire dalla settimana del 2-8 novembre”, quando sono entrate in vigore le prime ordinanze regionali, “l’aumento progressivo di incidenza ha interessato tutte le classi di età superiore a 18 anni ma non quelle in età scolare”.

“Sebbene – si legge – i dati testimonino comunque una presenza di una circolazione sostenuta nelle fasce di età pediatriche e giovanili, nelle settimane di vigenza delle ordinanze regionali l’aumento dei casi nelle classi giovanili si è stabilizzato, a differenza di quanto avvenuto in quelle degli adulti e degli anziani”.

Una mamma di Manfredonia protesta: “Vogliamo essere informate tempestivamente”

Intanto, nel pomeriggio una mamma ha scritto a Stato Quotidiano. “Caro StatoQuotidiano, sono la mamma di un alunno frequentante (un istituto scolastico compreso tra gli 8 indicati,ndr); mi chiedevo come mai ci sono casi di positività e classi in quarantena nella nostra scuola e noi non siamo mai a conoscenza! Come mai gli altri istituti ne danno tempestiva comunicazione e noi invece dobbiamo essere fortunate se lo veniamo a sapere tramite passaparola?”:

“Attualmente quello che io so è che c’è una classe (..) in quarantena fino a sabato e l’ho saputo perché conosco un genitore il cui figlio frequenta la stessa classe.

E’ lecito che la dirigenza non divulghi le dovute informazioni? Noi come genitori che affidiamo i nostri figli a queste persone PRETENDIAMO chiarezza. Grazie”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it