Manfredonia, Bordo: “M5S e LeU sostengano Draghi”

Manfredonia, 04/02/2021 – “È fondamentale che PD, M5Stelle e LeU lavorino per assumere una posizione comune rispetto ai delicati passaggi dei prossimi giorni e all’ipotesi di un nuovo governo Draghi. Sarebbe necessario un governo politico di salvezza nazionale, con una maggioranza ampia e un solido e chiaro ancoraggio all’Europa. In questo quadro il M5stelle dovrebbe impegnarsi in uno sforzo ulteriore per superare le legittime rigidità manifestate su Draghi, anche per salvaguardare la prospettiva politica dell’alleanza con PD e Leu, che costituisce l’unica alternativa alla destra sovranista.

“Sono convinto che anche Giuseppe Conte lavorerà in questi giorni da protagonista per dare una mano a sbloccare il rischio che questa diventi una vera e propria crisi di sistema”.

Lo riporta il vicepresidente dei Deputati PD e componente delle Commissioni Giustizia e Vigilanza Rai Michele Bordo.