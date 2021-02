Manfredonia, Covid: limitazione accesso villa, precisazioni della Commissione

Manfredonia, 04/01/2021 – LA COMMISSIONE STRAORDINARIA con i poteri del Sindaco

Vista e richiamata l’Ordinanza n. 01 del 27/01/2021 ad oggetto MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.

LIMITAZIONE ACCESSO ALLA VILLA COMUNALE, PIAZZETTA MERCATO E AREA MERCATALE DI

VIA SANTA RESTITUTA, con la quale è stato disposto il divieto di accedere, dalle ore 19:00 e fino alleore 05:00 del giorno successivo, nelle seguenti aree:

– villa comunale compresa tra Corso Manfredi, Via dell’Arcangelo, Viale Miramare e Via del Porto; – piazzetta del mercato; – mercato giornaliero coperto di Via Santa Restituta. consentendo il solo attraversamento per i residenti in tali aree.

Atteso che in Piazzetta del mercato sono aperte alcune attività commerciali per le quali è necessario consentire l’accesso degli avventori.

Ritenuto, pertanto, modificare la propria Ordinanza n.01/2021, al fine di precisare che sia consentito l’attraversamento di tali aree per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti.

Visto il combinato disposto degli artt. 50 e 54 del D.lgs 267/2000 che richiama la competenza del Sindaco in qualità di autorità sanitaria cittadina e Ufficiale del Governo ad adottare provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, a parziale modifica e precisazione della propria Ordinanze n.01 del 27-01-2021, che è consentito agli avventori l’attraversamento delle aree ivi indicate per l’accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti.

La Commissione Straordinaria

F.to (Piscitelli – Crea – Soloperto)