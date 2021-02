Mongiello: “Lavori in corso per Foggia granaio d’Italia e sede della Cun”

“La ‘CUN GRANO DURO’ finalmente è una realtà. Il percorso avviato nella passata legislatura per individuare uno strumento per la rilevazione dei prezzi del grano duro registra la prima riunione telematica tra i rappresentanti di Italmopa e le Associazioni agricole”. Lo comunica Colomba Mongiello, ex parlamentare del Pd e componente dell’Osservatorio nazionale sulle agromafie.

“La prima fase sarà sperimentale ma decisiva per affrontare il tema della sede della CUN. Voglio ricordare che proprio a Foggia (sede borsa merci) fu firmato – tra ministro e associazioni nazionali – l’accordo per stabilire la sede della Cun a Foggia, granaio d’Italia e sede di produttori e pastai. Continuiamo a lavorare fino al raggiungimento di tale obiettivo”.