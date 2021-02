Monte nel nuovo piano per la fibra ultra veloce di Tim: “Si partirà dal Galluccio”

Monte Sant’Angelo nel nuovo piano per la fibra ultra veloce di Tim, “A breve si partirà dal quartiere Galluccio”

Monte Sant’Angelo è nell’elenco predisposto da TIM relativo all’offerta di coinvestimento per la realizzazione della rete di accesso secondaria in fibra ottica. Il progetto ha l’obiettivo di accelerare la copertura e l’adozione della banda ultralarga ad altissima capacità nel Paese in vista del lancio di FiberCop. Grazie a questo progetto si potranno offrire soluzioni FTTH alle famiglie e alle imprese. “Partiremo dal quartiere Galluccio” – spiega il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici e urbanistica della Città di Monte Sant’Angelo, Michele Fusilli.

“Abbiamo già investito 120 mila euro per la rete telefonica nel quartiere Galluccio a completamento delle urbanizzazioni, in questi giorni ultimeremo i lavori della predisposizione dell’impianto, cioè del cavidotto e abbiamo chiesto nei giorni scorsi il collaudo a TIM” – prosegue Fusilli, che aggiunge – “A breve, quindi, partirà la commercializzazione degli allacci”.

Il quartiere Galluccio quindi, sarà il primo ad usufruire della fibra ultra veloce per poi passare alle altre zone della Città. “Non è stato facile trovare le risorse ed effettuare i lavori in quel quartiere ma ce l’abbiamo fatta e ora siamo in dirittura di arrivo” – termina il Vicesindaco.

