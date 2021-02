Parcheggio sud al Riuniti, c’è l’accordo con il Comune sul suolo

La giunta comunale ha approvato il contratto di comodato d’uso con l’azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Riuniti per la realizzazione di un parcheggio, ad uso pubblico e gratuito, su via Napoli. Com’è noto, a fine luglio 2020 sono cominciati i lavori di riqualificazione e di rifunzionalizzazione, con il nuovo assetto urbanistico, del Policlinico di Foggia.

La recente delibera (del 15 gennaio 2021) è stata approvata dopo due anni di richieste avanzate dal Policlinico e accompagnate dal progetto esecutivo per la realizzazione dell’opera.

I parcheggi da realizzare sono 2, per circa 800 complessivi posti auto. Quello in questione, a sud, prevede l’utilizzo di n. 348 posti auto, di cui 15 riservati ai disabili e 5 per le donne in attesa. I posti riservati ai disabili, alle donne in gravidanza e alle mamme con bambini molto piccoli saranno posizionati tutti in prossimità dell’accesso pedonale al complesso ospedaliero, in modo da agevolare il più possibile la fruizione del servizio sanitario. Previsti anche 20 posti moto e 30 posti per biciclette, 2 accessi carrabili per gli utenti di cui uno anche pedonale, 1accesso carrabile per bus di circolazione interna per gli utenti, 1 accesso pedonale al complesso ospedaliero. Il parcheggio verrà, inoltre, dotato di impianto elettrico generale di illuminazione, di videosorveglianza, sistema di sbarre e di accesso a pagamento automatizzati.

L’altro parcheggio nord si sta realizzando su un’area situata a nord del nuovo edificio destinato ad accogliere il “Dipartimento di Emergenza-Urgenza” (DEU) ed è in corso di realizzazione.