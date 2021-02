Bari, 04 febbraio 2021. In IV Commissione, presieduta da Francesco Paolicelli, l’oggetto dell’audizione richiesta dal consigliere Francesco Ventola (FdI), ha riguardato la necessità di fare chiarezza in relazione alla mancata erogazione di risorse a sostegno delle attività economiche connesse all’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

In particolare si è trattato di voler ottenere informazioni certe e rapide sulle risorse destinate a venti Comuni pugliesi ricadenti nelle province di Bari e Foggia, oggetto di limitazioni legate alla classificazione in “zona arancione” nel periodo immediatamente precedente alle festività natalizie.

Tali somme sono state assegnate alla Regione Puglia dal Governo centrale con decreto legge ristori (il 157/2020), nella misura di 20 milioni 381 mila euro e si è provveduto a renderle disponibili con la variazione al bilancio di previsione 2020. Successivamente, con una delibera di Giunta regionale è stata sottoscritta una convenzione, tra la Regione e le Camere di Commercio di Bari e Foggia, per l’assegnazione dei ristori alle attività economiche colpite dalle restrizioni che hanno portato alla chiusura temporanea.

Pertanto sono stati trasferiti i fondi alle due Camere di Commercio, ripartiti in modo proporzionale al numero degli aventi diritto appartenenti ai settori economici individuati dai codici Ateco, al fine di provvedere rapidamente al pagamento.

Alla CAmera di Commercio di Bari sono stati trasferiti 10 milioni 627 mila euro, mentre a quella di Foggia 9 milioni 754 mila euro. I tempi concessi dall’accordo hanno una durata di 36 mesi.

Il consigliere Ventola ha obiettato il modo scelto dalla Regione nel voler scaricare tali incombenze alle Camere di Commercio, quando invece sarebbe stato molto più rapido se fosse stato l’Assessorato a gestire il tutto, in virtù del fatto che le somme erano disponibili già dal 30 novembre e che si sarebbe trattato di emettere un pagamento diretto a titolo risarcitorio per il mancato introito di otto giorni a 3750 beneficianti.

I presidenti di entrambe le Camere di Commercio, D’Ambrosi per Bari e Gelsomino per Foggia, hanno rassicurato che i bandi saranno pubblicati tra oggi e i prossimi giorni e in più hanno manifestato massima collaborazione e disponibilità ad interagire.

L’assessore allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci è intervenuto per spiegare che i ritardi nell’erogazione sono da attribuire alla mancanza di disponibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di fornire i dati per poter fare il versamento automatico e spera che si possa recuperare il tempo perduto.

Alla domanda posta dal consigliere Ventola del perché non utilizzare la piattaforma in uso dalla Regione, piuttosto che quella della Camera di Commercio, ha risposto la dirigente del Dipartimento regionale allo sviluppo Elisa Berlingerio dicendo che tramite le Camere di Commercio si ottiene una maggiore celerità nei pagamenti.

Nel corso dei lavori sono intervenuti anche i rappresentanti regionali di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Unimpresa, i quali hanno manifestato forti preoccupazioni per le perdite registrate nel 2020 nel mondo imprenditoriale e commerciale e sperano che si possano reperire ulteriori risorse che vadano nella direzione di aiuti e ristori.