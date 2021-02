Rodi Garganico è Covid free. Il sindaco: “Finalmente la luce”

Rodi Garganico, 4 febbraio 2021. “Finalmente la luce”. Con queste parole il sindaco di Rodi Garganico, Carmine D’Anelli, ha annunciato in un post su Facebook l’azzeramento dei contagi Covid-19 nella cittadina. “Dopo un duro lavoro siamo tornati ad essere un Comune covid free – ha espresso il primo cittadino – Chiedo a tutti voi grande responsabilità per il futuro. Non lo chiedo per me ma per il futuro dei vostri figli. Un abbraccio immenso a tutti quelli che hanno collaborato insieme a noi in questi lunghi e bui momenti. Dio è con noi, non deludiamo la Sua benevolenza”. Articolo di Valerio Agricola