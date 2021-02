Unione sportiva Acli Foggia: relazione congressuale di Tiziano Errichiello

Foggia, 04 febbraio 2021. Si è tenuto ieri sera, sulla piattaforma ‘Google Meet’, il XVI CONGRESSO Provinciale dell’Ente di Promozione Sportiva “UNIONE SPORTIVA ACLI FOGGIA”, confermato Tiziano Errichiello quale Presidente Provinciale al Terzo mandato.

Il nuovo Direttivo è così composto: Tiziano ERRICHIELLO, Presidente Provinciale Us Acli Foggia; Domenico Azzarone, Luana Salvatore; Anna Dinisi; Angelo Campagna; Francesco Basile; Italo Cavallone. Responsabile di Segreteria: Rosanna Calugi.

Sono intervenuti durante il Congresso: Sergio Cangelli, Assessore del Comune di Foggia da sempre vicino alle associazioni sportive; Antonio Russo, Consigliere Nazionale delle Acli; Antonio Meola, Vice Presidente Nazionale Us Acli; Luigi De Donno, Presidente del Congresso e Presidente Regionale Us Acli Puglia; Prof. Mimmo Di Molfetta, Delegato Provinciale CONI e neo Consigliere Nazionale FIDAL, Dario Micaletti Presidente Provinciale Us Acli Brindisi; Valentina Scala, Presidente Provinciale Acli di Capitanata; Componenti del Consiglio di Presidenza delle Acli di Foggia.

Ha introdotto il congresso Don Rosario De Rosa. Ricordate le figure storiche delle Acli e dell’Us Acli Fabio Carbone e Gino Buonamano.

“US ACLI Foggia ha le carte in regola per continuare a scrivere pagini importanti per questa provincia. Il nostro progetto, per i prossimi quattro anni, sarà quello di promuovere lo Sport quale risorsa per il mantenimento del benessere psicofisico della persona, un mezzo di crescita e strumento per un’educazione civica. Porteremo avanti con Us Acli questo impegno con serietà e passione. L’obiettivo è quello di fare rete, di costruire insieme un percorso, superare le difficoltà e le paure che caratterizzano questo momento storico così difficile per tutti. Il nostro sogno è quello di contribuire, in qualche modo, al rilancio dell’economia di questo meraviglioso Territorio. Questo è il messaggio US ACLI Foggia, “Ri –partire dal CUORE, dai Giovani, dal rinnovato Senso Civico, dai Legami di Comunità, dall’ Inclusione Sociale e dallo Sport di tutti e per Tutti”. Questo è per noi “US ACLI FOGGIA: Associazioni in Rete”.