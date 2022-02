“Ecco come aumentare il numero dei matrimoni attraverso il marketing”

StatoQuotidiano.it, 04 febbraio 2022. “BENVENUTO NEL MONDO WEDDING STRATEGY: il libro che spiega come aumentare il numero dei matrimoni attraverso il marketing”. Le idee più belle partono tutte da un’intuizione, con degli obiettivi.

Con Vito Torres, Mary Curatola e Giovanni Cerminara, consulenti ed imprenditori

nell’ambito del digital marketing, che ringrazio per l’intervista, si è parlato di un tipo di

comunicazione che di per sé è vasto, in particolare di un modello unico nel mercato di

riferimento.

A sostegno delle imprese ed attività nel mondo del Wedding, i tre consulenti di marketing, nel corso della loro carriera, hanno supportato Brand per matrimoni, fotografi, Atelier sposa, sale ricevimenti ed altri, ad ottenere risultati tangibili con il marketing.

Per sostenere chi lavora nel comparto del matrimonio, i consulenti di marketing, Vito

Torres, Mary Curatola e Giovanni Cerminara, dopo aver affiancato in questi ultimi anni,

diversi operatori del Wedding, hanno deciso di mettere la loro esperienza al servizio del

comparto. L’obiettivo è chiaro: fornire agli Imprenditori uno strumento che funga da

bussola per orientarsi nel mondo del marketing. È nato così, Wedding Strategy, il libro

dedicato agli operatori del matrimonio.

“Sono contento di portare qui la mia testimonianza. Mi occupo di comunicazione per il web, che ricopre un ruolo fondamentale per le aziende del Wedding. Lo è molto di più anche oggi, che ci accingiamo ad affrontare il post-pandemia. “Wedding strategy: strategie di web marketing per il wedding‘ può essere un aiuto prezioso per il comparto del matrimonio in questo momento”, spiega Vito Torres.

Signor Vito Torres, si è consapevoli che il settore del Wedding, in quest’ultimo anno, è stato tra i comparti che ha avuto un risvolto quasi drammatico. Tantissimi operatori tra cui

fotografi, sale ricevimenti, fiorai, parrucchieri, animatori, hanno visto crollare il proprio

fatturato.

Come valorizzate il patrimonio dei clienti accumulato negli anni e quali vantaggi può portare?

“I clienti acquisiti e contenti sono lo strumento più efficace per acquisire nuovi clienti. Come? Chiedendo feedback da pubblicare sui propri canali; proponendo loro di acquistare altri servizi nel tempo, per esempio una sala ricevimenti vende anche altri servizi, oltre al banchetto nunziale. Importante è anche il passaparola che si crea dopo aver acquistato un servizio di cui si è soddisfatti. Analizziamo il processo d’acquisto del cliente e creiamo una strategia di marketing su misura per la singola azienda”, continua Vito Torres.

“Analisi e strategia sono due facce della stessa medaglia. In questo libro presentiamo l’analisi del comparto, con dati esaustivi sul mondo del Wedding in Italia, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Prendiamo in esame anche la timeline dei futuri sposi, per capire quando e come scelgono i propri fornitori, chi contattano per prima e perché. Per poi giungere alla strategia, cioè a quali azioni deve intraprendere ogni operatore per farsi scoprire e farsi trovare, per entrare in contatto con i futuri sposi, raccontando la propria azienda sul web e sui social, in modo da farsi scegliere dalle coppie”.

Chi lavora nel mondo del wedding sa bene quanto sia complicato “intercettare” le coppie di

futuri sposi?

“Questo lavoro non si improvvisa: per acquisire nuovi clienti è fondamentale strutturare la

propria strategia. Solo in questo modo, infatti, è possibile conseguire risultati soddisfacenti in termini di crescita del proprio business e di fatturato. Wedding Strategy è un manuale

operativo scritto a sei mani, che non ha l’ambizione di fornire la soluzione a tutti i problemi di questo settore”, spiega Mary Curatola. “Il testo si pone, infatti, come un vero e proprio metodo di lavoro, un percorso che parte dall’analisi per giungere alla strategia”.

Avete ricevuto dei riscontri da chi ha letto il libro e cosa è possibile trovare in questo manuale? È possibile scaricarne un estratto?

“Stiamo ricevendo delle recensioni molto positive da chi opera in questo settore. Al seguente link: https://www.weddingstrategy.it/il-libro/ è possibile scaricare l’estratto del libro e si possono leggere alcune recensioni, info e contatti. Abbiamo scelto di far uscire il libro in questo momento – spiega Giovanni Cerminara – per dare il nostro contributo al comparto del matrimonio che in quest’ultimi anni, a causa della pandemia ha subìto danni ed una forte perdita di guadagno per gli operatori. In questo libro cerchiamo di spiegare come il web ha cambiato il modo di organizzare il matrimonio, di cercare i fornitori ed il processo per sviluppare la strategia di marketing. Abbiamo spiegato come fare in modo che gli operatori del comparto si facciano scoprire, trovare ed entrare in contatto con i loro clienti e come farsi scegliere da loro e fidelizzarli nel tempo”.

“Il nostro obiettivo è guidare a una maggiore consapevolezza sul marketing. Siamo certi –

aggiungono i tre autori – che questo libro possa rappresentare una guida per ripartire con il

piede giusto: pianificare e strutturare il proprio lavoro, infatti, porta a raggiungere nuovi

traguardi, in termini di crescita professionale e, naturalmente, anche in termini di fatturato.

A cura di Angelica Spagnuolo, 04 febbraio 2022