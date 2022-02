Emergenza freddo: raccolta indumenti presso parrocchia SS Trinità

Manfredonia (Foggia), 04/02/2022 – “ Cari amici, DOMENICA 6 febbraio 2022 c/o la parrocchia SS TRINITÀ (Via Dante), dalle ore 9 alle ore 11, aspetteremo le vostre donazioni di scarpe, indumenti invernali e coperte, destinati alla comunità di Borgo Mezzanone.

ATTENZIONE! Alle 11:00 andremo via. Siate puntuali! Non è possibile “abbandonare” buste e scatole nei giorni precedenti o successivi alla data di raccolta indicata. La roba lasciata resterebbe incustodita e creerebbe disagio alle attività della parrocchia. Per mancanza di spazio, ricordiamo che non è possibile lasciare indumenti estivi. Contiamo sulla vostra sensibilità per coperte ed indumenti puliti e in buono stato. Seguite le indicazioni, per favore. Grazie a tutti per l’aiuto prezioso… Buona giornata”.