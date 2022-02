StatoQuotidiano.it, Foggia 04 febbraio 2022. Non si conoscono le condizioni della donna investita questa sera in viale Ofanto angolo via Gioberti a Foggia.

Per cause ancora da stabilire dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, una Toyota ha investito una donna e il conducente si è subito fermato per prestare i dovuti soccorsi.

Trasportata presso il locale pronto soccorso in codice rosso, ancora non si conoscono le sue condizioni.