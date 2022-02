Foggia, istituita la borsa di studio “Camilla di Pumpo”

Con la seguente motivazione: “Per la passione e l’entusiasmo con cui ha svolto la pratica forense. Per la costanza e la dedizione dimostrate nel suo giornaliero impegno in studio e nel Tribunale. Per il garbo, la gentilezza e il rispetto dimostrati nei rapporti con i Colleghi, il personale amministrativo e i Magistrati. Per la qualità del suo lavoro, della ricerca e degli approfondimenti giuridici svolti. Per la determinazione, la convinzione e la tenacia con cui ha coltivato e inseguito, per tutta la sua vita, il sogno di diventare Avvocato.”