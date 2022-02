La mattinatese Michela Cota stasera ospite a Sanremo 2022

Mattinata (Foggia), 04/02/2022 – (mattinata.it) Questa sera tutta Mattinata sarà sul palco del Festival di Sanremo 2022 insieme alla nostra concittadina Michela Cota.La nostra amata Michela sarà ospite d’onore con l’attrice e co-conduttrice Maria Chiara Giannetta.

La loro bella amicizia si è consolidata sempre di più da quando è iniziata la collaborazione per la realizzazione della fiction “Blanca”. Per tutti noi sarà una grandissima emozione vederla su quel palco al fianco di un grande direttore artistico e presentatore Amadeus davanti al pubblico del tempio della musica italiana. Tutti saremo davanti agli schermi delle tv nell’attesa di sentire il suo nome e la sua voce che è un pezzo di cuore di ogni mattinatese. L’Osservatorio Comunale Permanente sulla Disabilità ed il Disagio Sociale “Anna Ruggiero” questa sera sarà su quel palco ad applaudirla per tutto quello che dirà. Grazie Michela per il dono della tua presenza in mezzo a noi. (mattinata.it)