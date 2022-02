L’assistenza pubblica a Foggia. La Congregazione di Carità (1865-1937) e l’Ente Comunale di Assistenza (1937-1987)

Soltanto qualche osservazione nella veste di autore, rimandando chi fosse interessato a queste problematiche alla lettura del testo.

A Foggia, come anche nella provincia, da secoli si realizza un sistema caritativo,, già presente in altre città del territorio italiano, elemento essenziale della vita comunitaria, con un evidente impatto sui più deboli e bisognosi, sui poveri. Gli indigenti possono ricorrere al Monte di Pietà, il contadino impossibilitato a fare la semina al Monte Frumentario senza essere coinvolto in prestiti ad usura, la ragazza orfana all’orfanotrofio, il bambino all’asilo, il vecchio alla Casa di Riposo, il malato residente e non e tutti i bisognosi di cura all’ospedale. Molti, che non hanno una cappella in una chiesa, si assicurano un funerale, la sepoltura e le messe per la pace dell’anima. Sono questi bisogni totalmente disattesi dallo Stato, che privilegia altri interessi economici e politici ritenuti più importanti. Per lungo tempo è scarso l’impegno da parte del comune sull’igiene pubblica che tiene la città in pessime condizioni e su tutto ciò che riguarda i cittadini poveri costretti a vivere in un contesto a se stante, senza alcun rapporto con le istituzioni pubbliche.

Due mondi e due storie, quella dei nobili e dei benestanti e quella dei poveri che, per molti aspetti, per tanti secoli scorrono su due binari distinti e separati.

Manca a Foggia, negli anni dall’Unità d’Italia al 1937 nei quali è operante la Congregazione di Carità, quello spirito costruttivo e di collaborazione tra questi due mondi che è presente in altre città della provincia con vantaggi e benefici per i cittadini.

Differentemente l’Ente Comunale di Assistenza, dall’avvio nel 1937 alla soppressione nel 1987, svolge un ruolo di rilievo con un evidente impatto positivo a Foggia come nelle altre città della provincia.

Questo sistema caritativo pur tra difficoltà che non mancano in tanti periodi, persiste e fa sentire i suoi benefici effetti, modificandosi, spesso con crisi o evolvendo in meglio con nuove istituzioni, sempre in conseguenza di diversi fattori come le variate condizioni socio-economiche e dello stesso concetto di povertà, nonché di regole e leggi di volta in volta emanate.

Scrive nella prefazione il Prof. Pasquale Corsi, Presidente della Società di Storia Patria per la Puglia, a proposito di questo libro, che: “… può essere giustamente considerato non solo come una tappa importante di un percorso di ricerca avviato ormai da parecchi anni, ma anche come una sorta di sintesi di molteplici esperienze pregresse, maturate durante un laborioso impegno di recupero di testimonianze e di rielaborazione dei dati raccolti. Molto altro si potrebbe dire, ma preferisco evidenziare un aspetto che ogni ricerca storica, purché scientificamente valida, più o meno implicitamente comporta. Mi riferisco alle riflessioni che ne conseguono nell’ottica del futuro, la cui progettazione trova le sue più solide radici soprattutto nella conoscenza del passato, altrimenti si rischia di peggiorare i problemi, piuttosto che risolverli. Le utopie sono di solito molto seducenti, ma assai spesso portano al disastro. La questione del welfare, per usare un termine universalmente noto ed onnicomprensivo, è divenuta nei secoli più recenti sempre più centrale nel dibattito politico e culturale. Proprio per questo richiede soluzioni ben ponderate e realistiche, che ottimizzino le risorse disponibili e le sottraggano sia alle speculazioni dei profittatori sia alla sclerotizzazione burocratica, matrici entrambe di corruzione diffusa e di servizi insoddisfacenti. Lascio da parte, perché ricaduta inevitabile delle deficienze istituzionali ed amministrative, ogni riferimento alla proliferazione dei cosiddetti “professionisti dell’assistenza”, che danneggiano in primo luogo chi ha davvero bisogno.

Ben vengano quindi – conclude il Prof. Corsi – gli studi sulle esperienze del passato, di cui tener conto adeguato per rendere più autentica ed efficace la solidarietà sociale e il sostegno fraterno nei confronti dei poveri e degli ammalati. Nonostante le apparenze, resta ancora da fare un lungo cammino da questo punto di vista, sia per quanto riguarda le strutture pubbliche sia in riferimento alla partecipazione, che mi permetto di considerare ancora e sempre insostituibile, dei privati, quando mossi da spirito di carità verso il prossimo sofferente, nel segno della comune umanità. …”.

Lorenzo Pellegrino

Consigliere regionale della Società di Storia Patria per la Puglia di Bari e Presidente della Sezione di Manfredonia