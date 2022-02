Lorusso Ivana nuovo Segretario dell’Ordine TSRM-PSTRP di Foggia

Foggia, 04/02/2022 – Nella riunione del Consiglio Direttivo del 03 febbraio 2022, la Dottoressa Lorusso Ivana è stata eletta nuovo Segretario dell’Ordine TSRM-PSTRP della Provincia di Foggia.

Già Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) succede in ordine temporale al Dr. D’errico Francesco. “Raccolgo la fiducia attribuitami nella consapevolezza della responsabilità di cui sono stata investita e dell’importanza del ruolo che andrò a ricoprire sempre nell’interesse dell’intero Ordine “Ringraziamo il Dr. D’errico Francesco per il lavoro svolto. “Complimenti per l’elezione e buon lavoro“