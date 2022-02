Manfredonia, interdittiva antimafia ad imprenditore. L’uomo a Tgcom24: “Io non agevolo nessuno”

(tgcom). Lʼazienda manfredoniana di Salvatore Manzella, imprenditore balzato agli onori delle cronache per aver aggredito una troupe tv, è stata “colpita, il mese scorso, da interdizione mafiosa della Prefettura di Foggia.

“La mafia garganica? Non sono problemi nostri. Li Bergolis? A Manfredonia ci conosciamo tutti. La nostra famiglia è conosciuta, qui si vive così: ognuno per i fatti suoi, tu non dai fastidio a me e io a te”. “Io non agevolo nessuno”, conclude, rispondendo alle domande del giornalista Alessio Fusco e di Klaus Davi in merito a quanto detto dal prefetto: “il tentativo di infiltrazione mafiosa può essere desunto anche da concreti elementi da cui risulti che l’attività possa, anche in modo indiretto, agevolare il mondo del crimine o esserne in qualche modo condizionata“. (tgcom).