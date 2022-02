Palese: “Ho lasciato la politica 4 anni fa, oggi sono un assessore tecnico”

Statoquotidiano.it, 4 febbraio 2022. “Sono qui a lavorare nell’hub vaccinale, come assessore non mi sono ancora insediato.” Rocco Palese si trova a Gagliano del Capo, a 2 Km da S. Maria di Leuca, quando lo contattiamo telefonicamente. “Laddove il mare Adriatico incontra il M. Ionio”, precisa il nuovo delegato alla sanità regionale da Michele Emiliano.

Assessore, mi concede un paragone? Come la sua carriera politica di centrodestra ha incontrato il centrosinistra

“No, non c’è polemica da fare, ho lasciato la politica il 23 marzo del 2018, sono venuto qui a lavorare da dipendente e ora sono direttore del distretto socio sanitario di Gagliano del Capo. Il presidente Emiliano ha ritenuto di individuare me come tecnico per un assessorato esterno. Io lo ringrazio e sento tutto il peso di questa responsabilità. Ho accettato in questa situazione di emergenza che non abbiamo ancora superato. Viviamo in un contesto in cui dobbiamo fronteggiare insieme la pandemia, come hanno fatto a Roma, dove si governa insieme e tutti hanno risposto alla chiamata alle armi. Questa è una guerra contro un nemico invisibile che fa ancora delle vittime

Una bella fatica

In un contesto normale non poteva concretizzarsi una cosa del genere, cioè la mia nomina ad assessore.

I panni della politica li ha dismessi completamente o la troveremo in uno dei “contenitori politici” di Emiliano”?

Non abbiamo il tempo per parlare di questo, noi dobbiamo contribuire tutti a vincere il nemico.

Gomito a gomito con assessori del M5s? Pareva impossibile per un ex forzista fino a prima delle ultime regionali

Sono stato parlamentare fino al 2018, abbiamo lavorato insieme in commissione bilancio.

L’onorevole Michele Bordo chiede una “discussione politica nel Pd”, il consigliere regionale Amati parla di “appoggio esterno” per il suo partito

Non spetta a me entrare nel merito di queste polemiche politiche perché sono un assessore tecnico. Le polemiche sono tutte legittime, rispetto tutti i contributi, il mio sarà un approccio di confronto, di rispetto, di dialogo, nonché di pazienza contro un avversario vero, che è quello invisibile.

La sua provenienza politica è chiara e desta perplessità

C’è una netta distinzione nello Statuto regionale fra ruolo tecnico e politico, il presidente ha facoltà di nominare assessori tecnici che non possono assumere posizioni di natura politica.

Anche la Lega ha evidenziato che lei è stato esecutore e ideatore del piano sanitario della giunta Fitto

Parliamo del 2001, era un’altra era, la valutazione si fa su una medicina moderna, robotica, personalizzata, in evoluzione. Non si possono rispolverare provvedimenti di 20 anni fa.

Il senatore Marti parla di “tagli necessari nella gestione di Emiliano, ma non sicuramente sulla sanità che va potenziata ed efficientata”

C’è il Pnrr, ci sono le risorse per l’implementazione dell’esistente, per implementare gli ospedali, per le case di comunità, per la medicina territoriale.

Quanto conosce la Capitanata?

Da studente specialista sono stato al Riuniti con il primario Costanzo Natale, era il 1984 e ci sono ritornato in varie occasioni professionali. Conosco tutti gli ospedali, da Manfredonia a Cerignola a Lucera al D’Avanzo, quello di S. Giovanni Rotondo essendo, anche, un devoto di S. Pio. Ero vicepresidente della Regione quando in piazza a Roma avveniva la sua beatificazione. La Puglia e la sua sanità le conosco bene ma non si finisce mai di imparare.

L’ha mai incontrato il prof Lopalco, vi siete scambiati dei consigli?

Sì certo, io sono un operatore sanitario, il dialogo è aperto, Lopalco resta un riferimento in quanto epidemiologo di fama internazionale.

Paola Lucino, 4 febbraio 2022