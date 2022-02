Sanremo, oggi la foggiana Giannetta affianca Amadeus nella conduzione

Foggia, 04/02/2022 – (ilcorrieredellacittà) Dopo Ornella Muti, Lorena Cesarini e Drusilla Foer, che ha stupito tutti per la sua intelligenza, eleganza, ironia, questa sera sul palco dell’Ariston per la quarta serata del Festival di Sanremo 2022 salirà l’attrice Maria Chiara Giannetta.

Sarà proprio lei, che recentemente ha interpretato il ruolo di ‘Blanca’ su Rai 1, ad affiancare Amadeus nella puntata interamente dedicata alle cover e ai duetti.

Maria Chiara Giannetta, chi è la conduttrice del Festival di Sanremo 2022

Maria Chiara Giannetta è nata a Foggia il 20 maggio del 1992 ed è un’attrice italiana, nota soprattutto per il ruolo del Capitano Anna Olivieri nella fiction di successo di Rai 1 Don Matteo. Maria Chiara a soli 11 anni ha iniziato a fare i primi spettacoli teatrali, poi ha studiato recitazione da giovanissima e a soli 19 anni è entrata a far parte del Centro sperimentale di cinematografia di Roma. Da lì ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema e del teatro, ma la svolta è arrivata nel 2018 quando ha preso parte come protagonista alla fiction Don Matteo, nei panni del capitano Anna. Nel 2021, invece, è Blanca, protagonista dell’omonima serie tv di Rai 1. E ora è pronta a salire sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus! (ilcorrieredellacittà)