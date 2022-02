“Staffetta dantesca”, riconoscimento per l’istituto Olivetti di Orta Nova

Orta Nova – Importante riconoscimento, a carattere nazionale, per l’Istituto di Istruzione Superiore “A.Olivetti”, giunto in sede nelle ultime ore. Nella rosa delle 10 più meritevoli, tra le iniziative iscritte al Contest #ioleggoperché, edizione 2021, è risultata la STAFFETTA DANTESCA, ciclo di incontri con esperti, studiosi, docenti, saggisti, scrittori e accademici, realizzato presso il polo liceale della scuola superiore ortese, tra il 20 ed il 27 novembre 2021, per celebrare il 700° anniversario dalla morte di Dante Alighieri.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto” così la preside dell’Istituto, prof.ssa Maria Carbone “Il lavoro fatto con passione, abnegazione e professionalità nella nostra comunità scolastica trova oggi, in questo riconoscimento, un’ulteriore ideale spinta a credere nell’impegno costante di ogni giorno”.



Evento nazionale di promozione del libro e della lettura, che si rivolge alle Scuole e alle Librerie per premiare la creazione e la realizzazione di attività volte a promuovere la conoscenza, il Contest #ioleggoperché, è

organizzato dall’Associazione Italiana Editori (AIE), sostenuta dal Ministero per la Cultura – Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore e del Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione.





L’Istituto “Adriano Olivetti” di Orta Nova, vi aveva preso parte, proprio lo scorso novembre, attraverso l’evento denominato, appunto, STAFFETTA DANTESCA.

Nato da un’idea della prof.ssa Paola Grillo, ambasciatrice della lettura e docente dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Stornarella, con cui la scuola ortese collabora da tempo, lo stesso aveva trovato, quindi, realizzazione in un progetto di istituto coordinato dalla prof.ssa Maria Francesca Di Pietro, docente di Lettere presso il Liceo Scientifico dell’Olivetti, e che ha visto impegnati nei lavori preparatori i docenti prof.ssa Giuseppina Di Corato, prof. Fabio Dimartino, prof.ssa Daniela Iannuzzi, prof.ssa Antonella Muccilli, prof.ssa Rachele Occhionero, prof.ssa Elsa Renzulli, prof. Domenico Sivilli.

Di spicco nel panorama culturale a livello locale, regionale e nazionale, i nomi degli esperti intervenuti nel corso della STAFFETTA DANTESCA: il prof. Trifone Gargano, docente presso l’università di Bari; Francesco Dominelli, autore, social media manager; Claudio Marinaccio, scrittore; Francesco Giordano, fisico e docente presso l’università di Bari; Teresa Fredella, life-coach e psicologa; Marta Masi, educatrice museale e pedagogista.

Un traguardo in più per la scuola superiore ortese, dunque.

Un altro passo in avanti nel cammino di crescita culturale con i propri studenti, sempre protagonisti assoluti, e per la realtà del territorio di Orta Nova e dei Cinque Reali Siti.

Comunicato stampa I.I.S. “A. Olivetti” – Orta Nova (Fg)